المستشار الاعلامي في سفارة المملكة في عمان يغرد مرحبا بالسفير السديري

وطنا اليوم- يعتبر المستشار الاعلامي في السفارة السعودية في عمان من انشط الاعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي وهو دائم التواصل مع مختلف وسائل الاعلام والاعلاميين، وقد غرد عبر حسابه على تويتر مرحبا بسفير المملكة الجديد في عمان قائلاً:

سعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين المعين مؤخراً | لدى البلاط الهاشمي الأردني الشقيق | وصل بحفظ الله ورعايته إلى الأردن الغالي العاصمة "عمّان". الحمد لله على السلامه " أبا فيصل" نورت الأردن. #السعودية_الاردن_بلد_واحد#يوميات_دبلوماسي