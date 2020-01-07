طوقان: ماضون بالإنجازات النووية

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان، إن العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجاً متميزاً في المنطقة ومثالاً فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة في جميع المجالات وتزداد قوة وثباتاً مع مرور السنوات، بفضل رؤية وإرادة القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين.

واضاف الدكتور طوقان خلال رعايته اليوم الخميس حفل تخريج الدفعة الاولى من متدربي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم 15متدربا، أن الاردن يمضي قدماً بخطوات ثابتة لتحقيق المزيد من الانجازات بمسيرة برنامجه النووي، حيث جاء تدشين المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب بجامعة العلوم والتكنولوجيا ليكون نقطة ارتكاز رئيسية لمركز وطني للبحوث والتكنولوجيا النووية لتأهيل وتدريب المهندسين والمختصين بمختلف مجالات الهندسة والتقنيات النووية، بالإضافة الى استخدام المفاعل في انتاج النظائر الطبية المشعة.

وأوضح طوقان أن الاردن يحتضن المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط، والذي يضم مسارع الكترونات من الجيل الثالث ، وهو أول مركز عالمي متميز في المنطقة والذي من شأنه أن يساهم بدفع عجلة التقدم والنهوض بالأبحاث العلمية بمجالات الطب والصيدلة والعلوم وعلوم المواد وغيرها. وأشار الى إن مشروع اليورانيوم الذي ظهر على الخارطة العالمية بوجود ما لا يقل عن 40 ألف طن من الكعكة الصفراء من اليورانيوم في مناطق وسط الأردن، نتيجة الدراسات الاستكشافية والتحاليل المخبرية لعشرات الألوف من العينات.

وتابع طوقان:أُجريت التحليلات في مختبرات الهيئة المتطورة التي تمتلك قدرة فنية تراكمية كافية للتحليل الدقيق. كما تمكنت الطواقم الأردنية من استخلاص كميات مخبرية وتجريبية من الكعكة الصفراء ، وهي خطوة ضرورية لاستخلاص اليورانيوم.