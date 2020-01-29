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شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك المفدى بعيد ميلاده الميمون
وطنا اليوم-تتقدم أسرة شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة بمعالي المهندس علي الغزاوي رئيس مجلس الادارة والمهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي والعاملون، بأسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الميمون متمنيين لجلالته الصحة والعافية، ولبلدنا الغالي التطور والإزدهار في ظل قيادة جلالته والأسرة الهاشمية الكريمة.
حفظكم الله تعالى وسدّد على طريق الخير خطاكم وكلّ عام وجلالتكم بألف خير وعافية.
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