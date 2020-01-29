الرئيسية | محليات وقفة احتجاجية في محافظة الزرقاء تنديداً بصفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:نفذ مواطنون في محافظة الزرقاء، الأربعاء، وقفة احتجاجية، تنديدا بصفقة القرن.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في خطاب لكشف بنود خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن"، أنها تنص على حل دولتين واقعي، وأن تكون القدس عاصمة موحدة لكيان الاحتلال.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال للاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن "كيان الاحتلال تتخذ خطوة ضخمة نحو السلام"، مشيرا إلى أنه سبق أن أكد مرارا أن "الفلسطينيين يستحقون فرصة لحياة أفضل".

وأوضح ترامب أن رؤيته للسلام "تمثل فرصة لا خاسرين فيها وتشمل حل دولتين واقعيا"، معتبرا أن "صفقة القرن" تعتبر "المقترح الأكثر تفصيلا" على مدى التاريخ، فيما يتعلق بالتسوية في منطقة الشرق الأوسط.

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