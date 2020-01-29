الرئيسية | محليات ديوان آل عياش يستنكر صفقة القرن ويدعو الى الالتفاف حول الموقف الرسمي الاردني

وطنا اليوم-يسننكر ديوان ال عياش اعلان صفقة القرن ويدعو جميع ابناء الوطن الغالى فى الاردن والاخوة فى الضفة الغربية المحتلة الى ان نلتف حول الموقف الرسمى للدولة الاردنية برفضها لكل بنود الصفقة الخاسرة والبائسة والذى عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثانى نن الحسين فى كل اللقاءت والاجتماعات المفتوحة والمغقلة ومن خلال اللاءات الثلاث . واننا ندعو كل الفصائل الفلسيطنية لنبذ كل عناصر الفرقة والخلاف وتوحيد الصف لمجابهة الخطر اللقادم من تنفيذ هذه الصفقة .ان اعلان هذه الصفقة من طرف الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيونى يخلاف كل الموااثيق والشرعية الدولية وكل قرارا ت الامم المتحدة .واننا نؤمن ايمانا مطلقا ان الارد ن وفلسطين يرتبطان بمصير واحد مشترك وان القدس عاصمة الدولة الفلسطينة وان المسجد الاقصى وكنيسة القيامة وكل الاماكن االمقدسة الاسلامية والمسيحية هى تحت االوصاية الهاشمية ..سر سيدى ونحن كنا وسنبقى جنود اوفياء للوطن ولكم ولكل قضايا امتنا العربية

رئيس ديوان ال عياش

د هايل عياش

29/1/2020

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