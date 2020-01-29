تعرفوا على حصة الاردن من صفقة القرن !!

وطنا اليوم-عمان:قدمت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن" أموالا للأردن، على شكل قروض ومنح واستثمارات، للقطاع الخاص، تصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار، توزعت على عدة مشاريع.

وستنفذ هذه المشاريع وفقا لما نشره البيت الأبيض، في الشق المتعلق بالأردن وتداولتها مواقع أردنية، في مدة أقصاها 10 سنوات.

وفيما يلي تعداد للمشاريع:

1- دعم انشاء نظام باص جديد يربط بين عمان والزرقاء بقيمة 150 مليون دولار لمدة 4 سنوات.

2- معالجة مشكلة نقص المياه في البحر الميت ودعم ايصال المياه للمناطق المحيطة به في الأردن واسرائيل بقيمة 150 مليون دولار خلال 3 سنوات.

3- دعم الطاقة البديلة في الأردن بقيمة 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات.

4- توفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من خلال تقديم قروض بواسطة برنامج اوبك وذلك بقيمة 125 مليون دولار ولمدة سنتين.

5- ربط المدارس الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ببعضها البعض عن طريق الشبكات، ولكن بطريقة ليست محدودة في اربد والمفرق وجرش وعجلون بقيمة 100 مليون دولار ولمدة 3 سنوات.

6- انشاء مركز يحمل اسم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ودعم البنية التحتية التقنية للمؤسسات الحكومية من خلال شركة الكهرباء وتطوير شبكة الفايبر اوبتكس وبقيمة 70 مليون دولار ولمدة سنتين.

7- مشاريع لتطوير المطارات الأردنية حيث سيتم تطوير مطار الملك الحسين في العقبة ومطار ماركا وبناء مطار جديد في منطقة الشونة وخصص لهذا المشروع 650 مليون دولار منها 325 مليون دولار كقروض، و325 مليون دولار كدعم من القطاع الخاص ولمدة 6 سنوات.

8- تطوير الحدود في البحر الميت والعقبة بقيمة 400 مليون دولار لمدة 6 سنوات.

9- تطوير منطقة نهر الأردن بقيمة 250 مليون دولار لمدة 6 سنوات.

10 - بناء شبكة وطنية للأمن السيراني والدعم في الأردن لحماية القطاعين العام والخاص (البنوك، المستشفيات) والمعلومات الحساسة التي تكون ضد الولايات وغير الولايات من الهجمات السيبرانية وفتح مجالات التعاون بهذا المجال بدعم قيمته 500 مليون دولار ولمدة 5 سنوات.

11- انشاء ميناء بري في معان لخدمة مجمعات المدينة الحكومية والطريق الدولي والمنطقة بواسطة دعم قيمته 50 مليون دولار ولمدة 5 سنوات.

12 - دعم وتطوير شبكة الطرقات لشد المناطق السكانية الرئيسية وبناء خط مباشر بين عمان والعقبة لدعم التجارة ونقل البضائع بين المدن الرئيسية في الأردن والخليج العربي بقيمة مليار و800 مليون دولار 913 مليون منها على شكل قرض و913 مليون من القطاع الخاص ولمدة 10 سنوات.

13- دعم الطرق والبنى التحتية الأربعة الرئيسية للتجارة بين الضفة الغربية وغزة وحمايتها بشكل آمن للنقل والتجارة بقيمة مليار ونصف دولار بواقع 750 مليون قروض و750 مليون من القطاع الخاص ولمدة 10 سنوات.

14 - تطوير الخط الحدودي بين الأردن والضفة الغربية بطول 400 كم بقيمة 50 مليون دولار 38 منها دعم و13 منها قروض ولمدة 10 سنوات.

15 - بناء منتجع في شمال العقبة بالقرب من مشروع مرسى زايد وتطوير كورنيش العقبة وبناء مدينة ألعاب مائية وحدائق بيئة وشواطئ وفنادق وتطوير العروض السياحية لدعم القطاع السياحي في الأردن بقيمة 1.4 مليار دولار 700 مليون دولار منها قروض و700 مليون دولار أخرى دعم من القطاع الخاص.