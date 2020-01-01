الرئيسية | محليات طالب أردني يروي قصص الرعب بالمدينة الموبوءة ووهان

وطنا اليوم-عمان:شوارع فارغة ومواصلات متوقفة وذعر بين المواطنين والمقيمين، هذا هو الحال في مدينة ووهان وسط الصين، حيث بدأ انتشار فيروس “كورونا” الذي سبب رعبا عالميا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وبحسب الوضع الحالي في المدينة، فإن الحركة أصبحت محرمة على الجميع، حسب وصف الطالب الذي شبه وضعه وزملائه في بـ”الإقامة الجبرية”.

وقال الطالب الأردني علاوي ابو زياد، المتواجد حالياً في مدينة ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا إن جميع الطلاب الأردنيين الآن بانتظار طائر أن تحط طائرة الإخلاء الأردنية .

وأضاف ابو زياد أنه لم يُحدد حتى الآن موعد وساعة الإخلاء، منوهاً إلى أنهم انهو كل إجراءات السفر بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الطلاب الأردنيين لا يخرجون من منازلهم إطلاقاً لأن المدينة مغلقة بالكامل، موضحاً أن هناك بعض المركبات الحاصلة على تصريح تجوب شوارع المدينة لتامين المواد الأساسية للعيش.

وبيّن أن بعض الطلاب يقيمون في السكنات داخل الجامعة والبعض الأخر خارجها، مؤكداً أن عملية الإخلاء ستتم داخل الحرم الجامعي.

ونهوه أن السفارة الأردنية تواصلت معهم واخبرتهم أن العمل جارٍ الآن للحصول على التصريحات اللازمة لعملية الإخلاء من قبل السلطات الصينية.

وأكد على أن جميع الطلاب الأردنيين بخير، ولم يسجل بينهم أي اصابات، وانهم على أهبة الاستعداد حال أن تحط الطائرة الأردنية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز، ان عدد الأردنيين الذي سيتم اخلاؤهم 60 أردنيا.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة لم تردها أي ملاحظة من قبل السفارات الأردنية في دول شرق آسيا، مشيرا إلى أن الجاليات الأردنية هناك بخير، والتنسيق مع السفارات على مستوى عالٍ.

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