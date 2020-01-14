الرئيسية | محليات عريقات: المقدسات لن تكون الا تحت الوصاية الهاشمية

وطنا اليوم-عمان:أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس لن تكون إلا تحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وانه هو من سيحسم ان تكون مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين

وأشاد عريقات خلال مداخلته على إذاعة “جيش اف ام” عبر برنامج هنا الأردن، بمواقف جلالة الملك المشرفة والشامخة رغم الظروف الصعبة، من خلال تأكيد رفض جلالته “لا لبيع القدس”

وقال عريقات إن إعلان للرئيس الأمريكي عن “صفقة القرن” ما هو الإ نسخ تام لأفكار رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي وإعلان رسمي عن إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الشرعية والمواثيق الدولية.

وأضاف أنه من خلال خبرته المتواصلة في ملف المفاوضات، يمكن التأكيد أن الخطة الأمريكية “صفقة القرن” ما هي الإ نسخ تام لأفكار ومطالب نتنياهو منذ عام 2011، لافتا الى الن الولايات المتحدة لم تأت بأي مقترح أو أفكار جديدة.

وأشار إلى أن “صفقة القرن” تعتبر جريمة حرب قامت بها الإدارة الأمريكية، وعليه فإن دولة فلسطين بعد أن توحدت جميع الفصائل الفلسطينية ستتوجه خلال الأيام المقبلة لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، كما وأنه لن تقوم السلطة بحضور أي إجتماعات تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية طرفا فيها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن “موقفنا ثابت كما هو موقف الأردن والمتمثل بالسلام وفق الشرعية والقانون الدوليين”.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر