الافتاء الأردنية تصدر بيانا بشأن صفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:اصدرت دائرة الافتاء العام ليل الثلاثاء بيانا اكدت فيه موقفها من صفقة القرن بعد اعلانها من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترمب .

وتاليا نص بيان دائرة الافتاء العام : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمّد النبي الأمي الأمين وعلى آله و أصحابه أجمعين وبعد فإن دائرة الإفتاء العام تشجب وتستنكر وترفض بشدة ما جاء في ما يسمى صفقة القرن وتؤكد على أن القدس الشريف عاصمة فلسطين وأن الوصاية الهاشمية عليها من المبادئ الدينية والوطنية غير القابلة للنقاش كما نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في ترابه الوطني وأن أحدا لا يملك حق التنازل عن ذرة واحدة من أرض فلسطين وسيظل الأردن حاملًا راية الدفاع عن القدس الشريف ومقدساتها وأرض فلسطين، الأرض المباركة الطاهرة والأردنيون جميعا في هذا يلتفون خلف قيادتهم الهاشمية ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

(والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون)