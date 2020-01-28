الرئيسية | محليات المصري يطالب الرئيس الفلسطيني بترك السلطة والنزول للشارع

وطنا اليوم-عمان:اعتبر رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري أن صفقة القرن التي أعلنت عنها الولايات المتحدة استهزاء بالقضية الفلسطينية، واستهزاء بالعالم و العالم العربي.

وطالب المصري الرئيس محمود عباس بترك السلطة والنزول للشارع إلى جانب الشعب الفلسطيني، فجميع العالن ينتظر الموقف الفلسطيني، لأنهم رأس الحربة في كل الأمر، وأن يعلنوا رفض صفقة القرن.

وقال إن إعلان صفقة القرن يوم خطير ومصيري وأسود في تاريخ الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن صفقة القرن لم تعطي شيء للفلسطينيين فالقدس موحدة ولا يوجد اي مطار ولا ميناء ولا يوجد اي دولة.

وقال إن جلالة الملك أعلن موقفا ثابتا لا يتغير بوجود دولتين حقيقتين مع والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة والقدس عاصمة للفلسطينيين، وهذا امر سليم.

وأشار إلى أن الاحتلال يماطل بمفاوضات 4 سنوات قادمة، وهنا سيعمل على ابتلاع المزيد من الأراضي.

ورأى أن صفقة القرن لا يمكن أن يوافق عليها أحد، وأن صفقة القرن كما أعلن عنها لا يمكن ان تشكل خارطة طريق لمفاوضات قادمة.

وأشار إلى أن الموقف العربي لا ثقل له ولا يوجد فيه أي شجاعة.

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