تكية ام علي ونادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية يوقعان اتفاقية تعاون وشراكه

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وطنا اليوم - عمان تكية أم علي ونادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة



وقعت تكية أم علي اتفاقية تجديد شراكة مع نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بهدف دعم برامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي والتأسيس لروابط التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة لنشر روح العمل التطوعي.



وتم توقيع الاتفاقية يوم الخميس في مقر تكية أم علي الرئيسي، وقام بتوقيع الاتفاقية بالنيابة عن تكية أم علي مديرها العام سامر بلقر، وعن نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية رئيس الهيئة الإدارية للنادي معالي السيد أيمن حتاحت، كما شارك معالي السيد أيمن حتاحت و عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي بالتطوع بسكب أكثر من 350 وجبة غذاء ساخنة ضمن برنامج الإطعام اليومي عابر سبيل .



مؤكّداً على أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز روح التكافل الاجتماعي، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: "تؤمن تكية أم علي بأهمية تفعيل الشراكات وبناء جسور التعاون مع كافة مؤسسات القطاع الخاص، بشكلٍ يضمن وصول الدعم الغذائي المستدام لـ30,000 أسرة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق أهدافنا ورسالتنا على حدٍّ سواء."



وأضاف: "ستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية التي تعد من الأولويات الاستراتيجية في تكية أم علي وسيفتح هذا آفاقاً تطوعية لأعضاء نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية مما سيسهم في تنمية خبراتهم في الحياة ودعم مجتمعهم المحلي."



ومن جهته، أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية معالي السيد أيمن حتاحت على أهمية دور المؤسسات الخاصة في تعزيز روح التكافل المجتمعي والمساهمة في مكافحة الجوع في الأردن والحفاظ على الحالة النفسية المستقرة للأسر المنتفعة كما أكد معاليه على أن مثل هذه الاتفاقيات هي ضمن أهداف نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية لخدمة المجتمع المحلي والأردني لرفعة شأنه.



وتقوم تكية أم علي في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 150,000 فرداً، حيث تقوم على مدار العام وبشكلٍ شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.





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