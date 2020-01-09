الرئيسية | محليات ترامب: الملك عبد الله الثاني رجل رائع

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعمل مع الملك عبد الله الثاني، لضمان وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان "صفقة القرن"، مساء الثلاثاء، "سأعمل مع ملك الأردن الرائع، لضمان وصول المصلين إلى الأقصى".

و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن"، مؤكدًا أن القدس ستبقى العاصمة غير المُجزأة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الفلسطينين يستحقون حياة أفضل، وهناك من يستغلهم نحو الارهاب والفقر، وألتقيت الرئيس عباس في بيت لحم والبيت الأبيض، وقلت له: أريد خطة سلام مختلفة عن الخطط السابقة.

وأضاف: أن الصفقة تتكون من 80 صفحة، ومفصلة من خلال بنود، ورؤيتي أن أحقق فوز حقيقي للطرفين وللدولتي، نريد دولة فلسطينية، وأمن إسرائيلي، متابعًا: نتخذ اليوم خطة كبيرة نحو السلام في الشرق الاوسط، وأشكرك نتنياهو على قبوله لخطة السلام.

وتابع: رؤيتي لخطة السلام ضمن إطار حل الدولتين، بناء السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين شكل التحدي الاكبر للادارة الامريكية، ولن نسمح للعودة إلى الارهاب أو الهجوم على الملاهي والمدن الإسرائيلية.

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