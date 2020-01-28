الرئيسية | محليات الخارجية تبرر تأخر طائرة إخلاء الأردنيين من ووهان

وطنا اليوم-عمان:برر الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير ضيف الله الفايز، تأخر إقلاع الطائرة المخصصة لإخلاء الأردنيين من مدينة ووهان الصينية، التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد.

وقال الفايز، إن الرحلات الجوية غبر المرتبة مسبقا، تحتاج تصاريح وموافقات قانونية من قبل الدول التي ستعبر الطائرة من أجوائها، وتحتاج في الأوضاع الطبيعية إلى 48 ساعة، لكن ما يحدث في ووهان الصينية يعتبر حدثا استثنائيا تطلب مزيدا من الوقت.

وتوقع الفايز أن تنتهي الخارجية من الحصول على الموافقات الدولية، خلال 48 ساعة، على أن تقلع الطائرة من عمّان إلى ووهان مباشرة.

وعن عدد الأردنيين الذين سيجري إخلاؤهم، قال الفايز إن عدد الراغبين بالعودة ارتفع إلى 60 أردنيا.

أما بشأن البعثة الدبلوماسية، واحتمالية إجلائها رفقة الأردنيين، فأوضح الفايز أنه لا ضرورة لذلك كون البعثة الدبلوماسية في بكين، وأن نقلها صعب بحكم المسافة البعيدة بين المدينتين، وحظر الدخول إلى ووهان.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة لم تردها أي ملاحظة من قبل السفارات الأردنية في دول شرق آسيا، مشيرا إلى أن الجاليات الأردنية هناك بخير، والتنسيق مع السفارات على مستوى عالٍ.

وكشف مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات ان طائرة عسكرية ستحط بمطار ماركا العسكري تستعد للاقلاع خلال 48 ساعة لنقل الطلبة الاردنيين والفلسطينيين من جمهورية الصين الشعبية الى المملكة.

وقال إنه سيتم نقل جميع الطلبة الى مركز العزل في مستشفى الاوبئة في البشير وابقائهم مدة 14 يوما وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

واشار زريقات إلى ان مركز العزل في مستشفى البشير الحكومي لم يدخل فيه سوى اربعة اشخاص 3 من الطلبة الاردنيية في الصين وعامل صيني.

وشدد على انه لم تثبت اية حالة اصابة بفايروس كورونا بالمملكة وان “الكتات” الخاصة بالفيروسات متوفرة في مختبرات وزارة الصحة.

اما “الكتات” الخاصة بفحص فايروس كورونا الجديد فتنتظر وزارة الصحة تسلمه خلال يومين من منظمة الصحة العالمية حيث سيصار الى توزيعه الى مختلف دول العالم لكونه فايروس جديد.

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