الرئيسية | محليات الخشمان : دربنا 55 شخصاً على التعامل مع كورونا

وطنا اليوم-عمان:كشف مسؤول المركز الوطني والاقليمي للتدريب والوقاية على الحرب الكيماوية والبيولوجية والاشعاعية، مديرمستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عبد الرزاق الخشمان عن وجود مركز لتدريب كوادر المطارات والمعابر الحدودية وطواقم وزارة الصحة على التعامل مع فيروس كورونا.

وأشار الخشمان في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن الفئات المستهدفة في التدريب هي طواقم وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والدفاع المدني والشرطة والدرك على التعامل مع اليات الوقاية ومجابهة فايروس كورونا.

وقال إن المركز المتخصص في التدريب انتهى من تدريب 35 شخصا من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية في المعابر الحدودية والمطارات وزودهم بالمعدات والبدلات الخاصة لمواجهة الفايروس فضلا عن 20 شخصا في مستشفى البشير .

وزاد: “لدينا طواقم كاملة مدربة مع البسة كاملة تم تأهيلها وتدريبها في مهارات ودورات داخل الاردن وخارجه”.

واشار الى ان “المركز لديه الجاهزية لتدريب كافة الكوادر العاملة في هذا المجال في المحافظات والالوية مشددا على ضرورة تقديم الدعم اللوجستي للمركز” .

وقال: “المركز مرتبط بمركز الامن وادارة الازمات وباتفاقات مع الاتحاد الاوروبي والالمان فضلا عن تشبيك مع مختلف المؤسسات الصحية في المملكة”.

واشار الى ان “هذا المركز هو الاول في المملكة والاقليم ، لافتا الى اهمية ما يقدمه من خبرات على الصعيد المحلي لمختلف الجهات”.

لافتا الى “انتهاء تدريب جميع الكوادر العاملة في نهاية العام 2019 والاستعداد لمثل هذه الحالات بجاهزية كبيرة”.

وقال انه “لا مخاوف الان على الكوادر الطبية والتمريضية العاملة مع المصابين في فايروس كورونا او من يثبت اصابتهم للجاهزية العالية التي يتمتع بها الكوادر المدربة لمثل هذه الحالات”.

وبدأ العمل في إنشاء المستشفى عام 2007 وأنجز عام 2014، حيث أقيم على أرض مساحتها 112 دونما بمساحة بناء إجمالية تقدر بنحو 55 الف متر مربع، وزود بسكن وظيفي ومواقف للسيارات ومهبط للطائرات العمودية لغايات الإسعاف الجوي.

من جهته، كشف مصدر في وزارة الصحة عن وجود مركز “ايبولا ” للحرب البيولوجية في مستشفى البشير الحكومي وهو معزول عزلا كاملا بسعة 65 سريرا.

وقال المصدر ان الوزارة اعدت مركزا لعزل مرضى الكورونا في المستشفى بسعة 100 سرير رغم وجود مركز متخصص في مثل هذه الحالات ومزود بالمعدات اللازمة والواقيات وفق بروتوكول عالي الجاهزية.

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