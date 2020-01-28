حسابات إسرائيلية وهمية تستهدف الأردن

وطنا اليوم-عمان:خلال الأعوام الأخيرة، ولأكثر من مرة، تداولت مصادر إعلامية عبرية العديد من الاخبار التي تفيد بزيارة شيوخ ووجاهات عشائر اردنية الى رئيس وزراء الاحتلال، حيث لم يتم التأكد من صحة هذه الزيارات.

وفي سياق متصل، انتحلت العديد من الحسابات الإسرائيلية أسماء عشائر اردنية معروفة وعريقة وذلك لبث سمومها ونشر الفتنة بين الأردنيين.

أما عن مصدر هذه الشائعات فهي حسابات إسرائيلية ناطقة بالعربية، والتي تساعدهم حسابات "الطابور الخامس" المقيمين بالخارج.

اما الموقف الأردني، فكان لجلالة الملك عبدالله الثاني موقف ثابت بهذه القضية من خلال تكرار تأكيداته على رفض الخيار الأردني، برفض الأردن كوطن بديل للفلسطينيين.