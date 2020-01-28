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العضايلة: قرارات الحكومة سيلمسها المواطن مباشرة
وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة ستواصل نهج المكاشفة والصراحة والإفصاح عن المعلومات والحقائق والإجابة على كل الاستفسارات التي تهم وسائل الإعلام والمواطنين دون أي مواربة أو إخفاء لأي معلومة.
وأضاف أن أي حكومة أو جهة رسمية لا تستطيع أن تخفي الحقائق التي أصبحت متاحة أمام المواطنين في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى دور الإعلام في مساءلة الحكومات وتقييم أدائها، وتقديم المعلومات للمواطنين، مثنيا على دور بعض مراكز الدراسات والمراكز البحثية، التي تعد أيضا شريكا للحكومة في تقديم التوصيات والتأشير على مواطن الخلل والقصور في الأداء.
وبين العضايلة أن بعض القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي، سيلمسها المواطن مباشرة ومن ضمنها: إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي، تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية، وتخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية، موضحا أن هناك قرارات تحتاج إلى بعض الوقت، لينعكس أثرها على المواطنين كهيكلة بعض المؤسسات والهيئات المستقلة، التي ستحقق وفرا في مختلف المجالات ولاسيما في تقليص أعداد الموظفين، والمباني.
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