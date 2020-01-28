هاشتاق صفقة القرن يتصدر مواقع التواصل ..فماذا قال الأردنيون عنها؟

وطنا اليوم-عمان:تصدر هاشتاق #صفقة_القرن و #تسقط_صفقة_القرن، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نيته إعلان بنود صفقته مساء الثلاثاء.

وغرد النشطاء ومستخدمو المواقع على الهاشتاق معبرين عن غضبهم ورفضهم القاطع لهذه الصفقة، التي تنتقص من حقوق الفلسطينيين وتسرق هويتهم، وفق تعبيرهم.

ونشر حساب تسقط صفقة القرن، تغريدة قال فيها: "إلى مزابل التاريخ #صفقة_القرن وكل من يتآمر على القضية الفلسطينية... #تسقط_صفقة_القرن"

حساب هبة اللبدي، نشر صورة على تويتر وعلق عليها: فلسطين شمعة تُنير أينما حَلّ أهلها.

حساب Khaled Mohammed??، غرد على تويتر: "فقط الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مصيرة ....تسقط كل الصفقات الملعونة"

وحساب معالي الربراري، غرد على تويتر: اعقدوا صفقاتكم ووقعوا أوراقكم !!.

لكن اعلموا أنه سيأتي اليوم الذي تختبئون فيه خلف الحجر والشجر، ولكن هيهات لن يجديكم ذلك شيئا، حتى الجماد سينطق بمكانكم...كما أخبرنا بذلك نبينا الصادق المصدوق ﷺ... فانتظروا إنا منتظرون... #تسقط_صفقة_القرن

bilal ismail غرد قائلا: لم يبقَ من هذه الصفقةِ سوى صورةٍ يسعى اليها الحليفانِ المتخبطانِ داخلَ ادارتَيهما يومَ الثلاثاءِ في البيتِ الابيض، ومحاولةِ تحقيقِ ما سماهُ نتنياهو انجازاً تاريخياً يكونُ فيه حلفاؤه العربُ في صدارةِ المصفقينَ والمروجينَ والمتكفلينَ بالتكاليفِ والاثمان... #تسقط_صفقة_القرن

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وأرفق النشطاء والمغردون بجانب تغريداتهم صورًا تدعو لرفض الصفقة "المشبوهة"، والتي تسعى للقضاء على القضية الفلسطينية.

وبحسب ما سربته المصادر العبرية، تتضمن الصفقة ضم 30 % من مساحة الضفة الغربية لـ"تل آبيب"، كذلك ضم جميع مستوطنات الضفة، وإخلاء بعض النقاط الاستيطانية الصغيرة، وستسلم تل آبيب للفلسطينيين 70% من مساحة الضفة الغربية ضمن دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

كما تتضمن "حرية عمل كاملة للجيش والأمن التابع للاحتلال داخل الدولة الفلسطينية"، فيما "الأقصى والبلدة القديمة من القدس بيد تل آبيب مع إمكانية تسليم السلطة أحياء بشرقي القدس"، وأخيرا سيطلب من الفلسطينيين الاعتراف بدولة الاحتلال كدولة يهودية ونزع سلاح غزة وحماس.

وكانت الإدارة الأمريكية كشفت عن الشق الاقتصادي المالي من "صفقة القرن" في حزيران من العام الماضي، والتي شملت إقامة صندوق دولي لتجنيد 50 مليار دولار بزعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، بحيث تخصص 28 مليار دولار لما يسمى التطوير الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمبلغ المتبقي سيخصص لتطوير مشاريع في الأردن ومصر ودول أخرى.