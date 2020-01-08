الرئيسية | محليات إسرائيل تمنع 72 حارسا عينهم الأردن من دخول الأقصى

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الاثنين، إن المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم زمانيا أو مكانيا، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر الـ 144 دونما التي تقع داخل السور تابعة للمسجد الأقصى.

وأضاف خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية، أن الأردن يتابع عبر مديرية المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف، ما يجري في المسجد بالربط مع مديرية المسجد الأقصى في القدس "على مدار الدقيقة".

وأوضح: "باستمرار (تصل) التقارير عما يجري في كل لحظة وفي كل صلاة، وفي كل دقيقة، وفي كل باب ماذا يجري في المسجد الأقصى ... نحن نتابعه لحظة بلحظة، وساعة بساعة، ويمر كل شيء إلى صناع القرار".

"هناك بعض المضايقات واقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى"، وفقا للخلايلة الذي قال، إن السلطات الإسرائيلية تعتقل حراسا للمسجد الأقصى.

وزارة الأوقاف عينت قبل أكثر من عام 72 حارسا للمسجد الأقصى، لكن إسرائيل تمنعهم من دخول المسجد، بحسب الخلايلة.

وقال، إن هناك جهودا دبلوماسية أردنية لفك الحظر عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الذي أبعدته إسرائيل عن المسجد لـ 4 أشهر، بتهمة تحريض المصلين على القدوم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى.

الأردن مستمر في أعمال الترميم والصيانة للمسجد الأقصى، وفق الوزير الذي قال، إنه تمت زيادة عدد الحارسات في المسجد.

ويتواجد في ساحات المسجد الأقصى حاليا أكثر من 350 حارسا، بحسب الخلايلة.

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