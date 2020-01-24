الرئيسية | محليات بيان من حماية المستهلك حول استيراد الدجاج

وطنا اليوم-عمان:طالبت حماية المستهلك الاردنية وزارة الزراعة بعدم السماح بادخال عبوات الدجاج المقطع وزن 16غرام الى السوق المحلية حماية للمنتج المحلي وللمحافظة على قطاع الدواجن الذي يعتبر من اهم القطاعات الوطنية التي ترفد السوق المحلية بمادة اساسية يحتاجها المواطنين بشكل يومي كما أن هذا القطاع يوفر الاف الوظائف للعائلات العاملة فيه.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه يتوجب الجهات الحكومية ذات العلاقة العمل على حماية المنتج المحلي ودعمه وتوفير كافة التسهيلات للمحافظة عليه لا أن تقوم بادخال منتجات منافسة لهذا القطاع لا نعلم مدى صلاحيتها للاستخدام البشري، خاصة انه يستورد من اماكن بعيدة فد يتعرض خلال فترة استيراده الى سوء في التخزين أو في النقل مما سيؤثر على صحة وسلامة الانسان.

وبين الدكتور عبيدات أن الانتاج من الدجاج في بعض الاوقات يغطي بل ويزيد عن حاجة السوق الاردني وبالتالي السماح باستيراد هذا النوع من الدجاج المقطع أو المجمد سيؤثر بشكل سلبي على قطاع الدواجن وسيخلق نوعا من المنافسة غير العادلة ما بين المنتج المستورد والمنتج المحلي الذي يعاني اصلا نتيجة لارتفاع كلف العلف والتدفئة والنقل في بعض دورات انتاجه.

وأكد الدكتور عبيدات أن حماية الاستثمارات المحلية اهم بكثير من الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع التجارة الحرة مع بعض الدول. ذلك أن الاستثمار في هذا القطاع يعتمد اعتمادا كليا على المنتج المحلي وبالتالي فانه هذا الاستثمار يرفد السوق المحلية بدجاج طازج وصحي وغير ضار بصحة الانسان، كما أن منع استيراد هذه الانواع الضارة بصحىة وسلامة الانسان سيقلل من حالات الاحتكار التي ينتهجها البعض من اصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون برفع اسعار منتجاتهم وجني الارباح على حساب المواطنين.

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