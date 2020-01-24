الرئيسية | محليات ادخال عامل صيني للبشير للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مستشفى البشير محمود زريقات ان الفحوصات التي أجريت لعامل صيني في المستشفى، لا تشير الى اصابته بفيروس كورونا.

وبين زريقات ان الحجر الصحي على العامل الصيني احترازي فقط.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق ، الاثنين ، عن تحويل عامل من الجنسية الصينية إلى مستشفى العزل في البشير لاشتباه إصابته بفيروس الكورونا.

الوزارة قالت ، انه ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها والاستعدادية لاستقبال العائدين من الصين فقد تم تجهيز مستشفى الوبائيات ضمن مستشفيات البشير بسعة ١٠٠ سرير قابلة للزيادة إلى الضعف للتعامل مع الحالات المشتبهة بالاصابة بفيروس الكورونا .

وأضافت الوزارة : بالأمس (الاحد) تم تحويل عامل من الجنسية الصينية يبلغ من العمر (١٨) سنة ، يعمل لدى شركة صينية في منجم الصخر الزيتي من الكرك إلى مستشفى العزل في البشير لاشتباه إصابته بفيروس الكورونا وقد تم إدخاله إلى قسم العزل والتحفظ عليه.

وأضافت الوزارة : سيبقى العامل الصيني قيد الحجر الصحي لمدة (١٤) يوما وسيتم التعامل مع الحالة طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس الكورونا.

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