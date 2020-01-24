الرئيسية | محليات منع 2000 عامل صيني في العطارات من الاختلاط مع الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:كشف مساعد أمين عام وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحق أن الوزراة وبالتعاون مع الجهات المختصة قررت منع العمال الصينيين العاملين في مشروع العطارات جنوب الممكة من الاختلالط مع الأردنيين.

وقال إسحق، الاثنين، إن الإجراء تم اتخاذه بشكل احترازي، حيث تم التحفظ على قرابة 2000 عامل صيني داخل منطقة مشروع العطارت، ووضعهم تحت الرقابة الصحية من أجل التأكد من سلامتهم وذلك لمدة 14 يومًا كاجراء احترازي هي فترة حضانة مرض فايروس الكورونا.

وشدد على أن العمال الصينيين لم تظهر عليهم علامات المرض ولم يتم اكتشاف حالات بينهم، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت فريق استقصاء وبائي لاكتشاف أي أوبئة أو أمراض بالمنطقة.

ويعد المشروع الذي يعمل فيه العمال الصينيون هو "مشروع أردني لإنتاج الكهرباء والنفط من الصخر الزيتي".

يشار إلى أن ووهان الصينية هي المدينة الموبوءة التي بدأ فيها تفشي فيروس كورونا قبل أن ينتقل إلى مناطق عدة في الصين والعالم.

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