الرئيسية | محليات الف سائق صهريج يهددون بالاعتصام امام المصفاة ووزارة النقل

وطنا اليوم-هدد الف سائق يعملون في تحميل النفط الخام بتنفيذ اعتصام ضد وزارة النقل ومجلس النواب ومصفاة البترول خلال الاسبوع القادم على خلفية عدم قيام مدير عام مصفاة البترول بتنفيذ تعهده أمام لجنة النقل النيابيه والوزير بصرف حقوقهم نقدياً وعدم خصم اي عموله غير المتفق عليها وتحديدا خصم عموله عبر زين كاش مما يسبب لهم خسائر ماديه على كل عملية سحب يقومون بها لتحصيل عمولتهم عبر نقل النفط الخام من العقبه لعمان حيث تقوم الشركة التي رسى عليها العطاء بتحصيل عمولات من خلال هذه الخصميات كل وصل تصرفه المصفاه لهولاء السائقين

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