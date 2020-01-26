الرئيسية | محليات الأشغال: 77 % نسبة الإنجاز في الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر محارمة، إن نسبة الإنجاز في الطريق الصحراوي بلغت 77 بالمئة.

وأكد محارمة أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له دون عوائق وأن الموازنة المالية المخصصة للمشروع تغطيه حتى الانتهاء منه، وآلية الصرف للمقاولين تتم بحسب نسبة الإنجاز.

وأشار إلى أن المشروع قد ينتهي بالكامل قبل المدة المحددة له بشهر أو شهرين حيث كانت الخطة الزمنية للانتهاء بالكامل من المشروع قد تقررت في شهر أيلول 2020. يشار إلى أن وزارة الأشغال طرحت عطاء إعادة تأهيل الطريق من خلال ائتلاف مقاولين أردنيين وسعوديين لإعادة تأهيل الطريق وبإشراف مكاتب هندسية، وممثل لصاحب العمل، وكذلك من خلال اتفاقية لضبط الجودة مع الجمعية العلمية الملكية لغايات الفحص والرقابة في كافة أعمال المشروع للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية، وبلغت كلفة المشروع 325 مليون دولار، منها 130 مليون دولار منحة من صندوق التنمية السعودي، و 105 ملايين دولار قرض ميسر من السعودية، وباقي المبلغ على نفقة الحكومة.

فيما اعتمدت الوزارة أحدث المواصفات العالمية للمشروع من حيث الفرشيات واستخدام البوليمر بالإسفلت، وبثلاث طبقات، وكذلك استخدام الأساليب الحديثة لفرد الفرشيات وقياس استوائية الطريق من خلال الآليات الحديثة للتحقق من المواصفات الخاصة بالمشروع.

وسيكون الطريق بعد تأهيله بمسربين، وأكتاف جانبية من جسر المطار ولغاية نزول النقب، وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبية من نزول النقب إلى جسر المطار، حيث تم إضافة المسرب الثالث لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر