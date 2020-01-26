الرئيسية | محليات الأمانة تطلق خدمة بوابة واحة الابداع

وطنا اليوم-عمان: أطلقت أمانة عمان الكبرى ضمن موقعها الإلكتروني خدمة بوابة واحة الإبداع، لتعزيز النهج التشاركي وتحسين وتطوير خدماتها بشكل مستمر. وتتيح الخدمة استعراض أهم الفرص لتطوير المدينة، وفتح المجال أمام كافة المهتمين لتقديم أفكارهم واقتراحاتهم لإيجاد حلول إبداعية لتلك الفرص، إضافة إلى فتح باب الاقتراحات التطويرية في مختلف المجالات للارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة على الرابط : https://www.ammancity.gov.jo/ar/main/index.aspx

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