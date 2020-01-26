الرئيسية | محليات أمن الدولة : طاعن سياح جرش أراد الثأر للبغدادي

وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة امن الدولة تأجيل النظر بقضية المتهمين بطعن سياح في جرش الى الاحد المقبل، بعد ان رد المتهمون على المحكمة بانهم غير مذنبين.

واسندت المحكمة تهمة القيام بأعمال إرهابية بأستخدام السلاح للمتهم الأول بقضية طعن سياح جرش.

كما اسندت المحكمة جناية التدخل بالقيام باعمال إرهابية بأستخدام السلاح للمتهم الثاني.

ووُجهت لهما تهمة ثالثة وهي الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بالإضافة للمتهم الثالث.

وكشفت المحكمة، أن المتهم الأول قرر الثأر لاغتيال زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، بعد فتوى من أحد عناصر التنظيم.

وفي البداية تقرر تنفيذ الهجوم في إحدى الكنائس، قبل تغيير المكان إلى موقع آثار جرش.

وتعرض في 5 من نوفمبر الماضي، 3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية و4 أردنيين للطعن في حادثة طعن وقعت في محافظة جرش.

ونفذ الهجوم شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، بحسب ما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.

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