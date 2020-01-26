الضمور: لهذه الاسباب لم يتم ترشيحي لشغل منصب رئيس الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم- يشعر الاستاذ الدكتور هاني الضمور ان ظلما تم ممارسته ضده بعدم ترشيحه للتنافس على منصب رئيس الجامعة الهاشمية ويعزو ذلك لاسباب شخصية مارسها اعضاء اللجنة المكلفة باختيار الاكثر تأهيلاً لهذا المنصب ضده.

وقد نشر على حسابه ما يلي: هل تعلم لماذا لم ارشح من لجنة الحسبان للجامعة الهاشمية لانه هناك عضوين من أعضاء اللجنة اعترضا علي وهما الدكتور عبد الله الموسى الذي سبق وصوتت ضد التجديد له لرئاسة جامعة اليرموك عندما كنت امين عام للتعليم العالي، وكذلك الدكتور عبد الرحيم الحنيطي عندما صوتت مع تجديد الدكتور اخليف الطروانه للأردنية وكان هو ضد ذلك لأسباب شخصية فالموضوع تصفية حسابات.