تحديات تواجه مجالس المحافظات

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وطنا اليوم- ميمون المجالي- خلال اللقاء الذي عقده مجلس محافظة الكرك اليوم مع الفعاليات الشعبية والفعاليات الشبابية تم الحديث عن التحديات التي تواجه مجالس المحافظات وخصوصا مجلس محافظة الكرك

وذكر رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي عن ابرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات على أرض والإجراءات الحكومية والصلاحيات الضئيلة والثغرات الموجودة في قانون اللامركزية

ودعى خلال اللقاء إلى معالجة مختلف التحديات عبر حلول توازن بين أدوار الجميع في هذه المحافظة

وبين المجالي كيف يتم رصد الإحتياجات في الموازنة من خلال الشركاء وهم المجالس البلدية والمجلس التنفيذي والفعاليات الشبابية والجمعيات

وبين أن من أسباب عدم تنفيذ المشاريع لعدم وجود الدراسات للمشاريع وأيضا إجراءات العطاءات الطويلة وعدم أقدام المقاولين على أخذ المشاريع

وفي اللقاء بين المجالي أن نسبة الإنجاز للعام المنصرم بلغت بنسبة ٤٥ بالمئة من المشاريع وأن سبب عدم الإنجاز لقصر السنة المالية

وفي نهاية اللقاء تم الإجابة على إستفسارات المواطنين









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