الرئيسية | محليات ترجيح تخفيض أسعار مشتقات نفطية 1.5% الشهر المقبل

وطنا اليوم ـ عمان رجحت نقابة أصحاب محطات المحروقات، السبت، أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية 1.5% في الأردن خلال شهر شباط/فبراير المقبل، تماشيا مع تراجعها عالميا.



وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، إن سعر خام برنت انخفض 2.45%، كما تراجع سعر المشتقات النفطية 1.5% عالميا، "ترجح النقابة انخفاض الأسعار الشهر المقبل إلى ما يقارب 1.5%، نتيجة الانخفاضات العالمية سالفة الذكر".



وأضاف سعيدات في تصريحات لقناة المملكة: "بقي 5 جلسات تداول قد تؤثر سلبا أو إيجابا" على الأسعار. وتوقع تثبيت سعر اسطوانة الغاز للشهر المقبل.



وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت في وقت سابق، إن الأسبوع الأول من شهر كانون ثاني /يناير، سجل ارتفاعا في أسعار المشتقات النفطية عالميا، لكن الأسبوعين الثاني والثالث سجلا انخفاضا في الأسعار.

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