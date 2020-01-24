رشّ الملح في الطرق الرئيسية بمحافظات الجنوب بسبب الانجماد

وطنا اليوم-عمان:قامت الاجهزة المعنية، مساء الجمعة، بعملية رش الملح في مختلف الطرق الرئيسية النافذة في جنوب المملكة.
ياتي ذلك قبيل تشكل الانجماد المتوقع ليلة الجمعة - السبت في مختلف مناطق المملكة خاصة في المترفعات العالية.
هذا وحذرت إدارة السير، المواطنين خلال ساعات المساء والليل، حيث ستكون الأجواء شديدة البرودة وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما سيؤدي لتشكل الانجماد في العديد من مناطق المملكة خاصة تلك التي شهدت هطولا للأمطار خلال فترة النهار.
وقالت في بيان مقتضب، إنه يرجى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند القيادة على الطرقات التي يحدث فيها الانجماد، خوفاً من الانزلاقات بفعل تجمد مياه الأمطار عليها، خاصة مرتفعات المملكة، بما في ذلك مرتفعات العاصمة، وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.