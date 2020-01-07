الرئيسية | محليات أول تعليق أردني رسمي على نية ترامب اعلان صفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:علق مصدر رسمي، الجمعة، على نية الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعلان صفقة القرن قبل يوم الثلاثاء، مؤكدا موقف الاردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المصدر ، إن الاردن متمسك بموقفه تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان القضية تعتبر مصلحة عليا للدولة الأردنية.

وأكد، أن القضية الفلسطينية تعتبر الأولوية الأولى للأردن، منوها إلى أن بنود الصفقة لم يطلع عليها الأردن لغاية اللحظة.

وجدد المصدر التأكيد على الموقف الاردني بشأن اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، فضلا عن تلبية الحد الأدنى للمتطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء الخميس، أنه يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط في وقت ما قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 28 كانون ثاني الجاري.

وأوضح ترامب أن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا، مضيفا "خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة".

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