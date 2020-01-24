موجة جليد ليلة الجمعة/السبت في العديد من مناطق الأردن

وطنا اليوم-عمان:تبقى المملكة تحت تأثير منخفض جوي ساعات نهار الجمعة ، وتبقى فرص هطول الأمطار واردة على أغلب مناطق المملكة ، تكون الهطولات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية الجنوبية كمرتفعات الشراه و الطفيلة.

خلال ساعات المساء و الليل يبتعد المنخفض الجوي عن المملكة وتتراجع الفعالية الجوية في عموم المناطق ، لكن تزداد شدة الأجواء الباردة وتنخفض درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي، ويتشكل الجليد في العديد من مناطق المملكة خاصة تلك التي شهدت هطولا للأمطار خلال فترة النهار وتشمل العاصمة عمان.

يُذكر أن المملكة تتأثر نهار اليوم الجمعة بمنخفض جوي تم تصنيفه على انه من الدرجة الثانية، وهطل الأمطار بغزارة في عموم المناطق و ترافقت بالرعد و البرد و الرياح القوية.

وينصح طقس العرب الاخوة المزارعين الي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات و تجنب الاضرار لا سمح الله، كما ينبه مستعمليا لطرقات بأخذ الحيطة و الحذر.