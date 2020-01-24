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هل تختفي اكياس التسوق السوداء من الأردن؟
وطنا اليوم-عمان:حتمية الاندثار لاكياس التسوق البلاستيكية السوداء غير القابلة للتحلل باتت مؤكدة بفعل الرقابة والتفتيش والتوعية بعد صدور نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017. فقد قامت وزارة البيئة في الربع الاخير من العام الماضي باعادة تفعيل تطبيق النظام، وذلك ضمن حملة توعية للمواطنين حول مخاطر الأكياس غير القابلة للتحلل وأضرارها على البيئة، رافقها تشديد للرقابة على الاسواق والمصانع، فانخفض الانتاج بعد ان التزمت المصانع المرخصة والتي تعمل بشكل قانوني باحكام النظام واصبح الانتاج فقط للاكياس القابلة للتحلل. وقال مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية المهندس محمد الريالات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العمل بالنظام بدأ منذ صدوره الا اننا ركزنا في البداية على التوعية واعطاء التجار مهلة للتخلص من الكميات الموجودة لديهم وتمت مراقبة المصانع المنتجة وبشكل دوري وكان التجاوب جيدا حيث توقفت المصانع المرخصة عن انتاج الاكياس المخالفة والتزمت بتطبيق احكام النظام وتحولت الى انتاج الاكياس القابلة للتحلل غير السوداء وتم انتاج اكياس بالوان اخرى. واضاف انه خلال الربع الاخير من العام الماضي تم تفعيل العمل بالنظام بشكل اكبر وتم مصادرة 5377 كيلو من الاكياس السوداء المخالفة للنظام في العاصمة فقط من بعض المصانع واسواق بيع الجملة مؤكدا ان الحملة مستمرة وستتوسع في جميع المحافظات من خلال مديريات البيئة.
ولا تزال اكياس التسوق السوداء موجودة خاصة في البقالات والمحال الصغيرة، حيث قال احد اصحاب البقالات إنه يشتريها من موزع متجول ولا يهتم بلونها اسود او غير اسود، فيما بين تاجر اخر- فاروق سعيد- إنه لا يعتقد انها ضارة بالبيئة ويستخدمها في بقالته بشكل طبيعي مع استخدام اكياس بالوان اخرى. ولاحظ متسوق انتشار اكياس التسوق بالوان اخرى لكنه لا يعرف عن الموضوع مبينا انها افضل من الاسود كونها قابلة للتحلل ولن تضر بالبيئة . تاجر جملة بوسط البلد وهو من موزعي المنتجات البلاستيكية ومنها الاكياس قال إن مفتشي البيئة حضروا سابقا وابلغونا بمنع التعامل بهذه النوعية من الاكياس وضرورة استبدالها بالانواع الجديدة القابلة للتحلل وانه كتاجر التزم كونه لم يجد فرقا في الاسعار بين الاكياس السوداء والالوان الاخرى كون الاكياس السوداء قل انتاجها من المصانع وانه لا يتعامل الا مع مصانع معروفة.
وقال ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية في غرفة صناعة عمان المهندس علاء ابو خزنة (بترا) إن النظام جيد ولكن المشكلة بالتطبيق فغالبية المصانع المرخصة والمسجلة في الغرفة وهي حوالي 90 مصنعا والذين ينتجون اكياس التسوق البلاستيكية ملتزمة باحكام النظام منذ صدوره رغم ان الرقابة سابقا كانت ضعيفة وألية الرقابة كانت برأيه بطريقة غير صحيحة.
وبين انه ولتفعيل وزارة البيئة لاحكام النظام وتطبيقه تم اللقاء مع وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة نهاية العام الماضي وتم التوافق على ضرورة تفعيل الرقابة وطرحنا رأينا بضرورة تغيير ألية الرقابة من الرقابة على المصانع الى الرقابة على الاسواق وتوافق الجميع على ذلك.
وبين ابو خزنة ان الاكياس السوداء ليس لها اثر صحي والمشكلة تكمن في انها تشكل تلوثا بصريا لانتشارها في البيئة وان الية التخلص منها تاتي بشكل عشوائي برميها في الطرقات ولعدم تحللها تبقى في البيئة مما يصعب عملية جمعها والتخلص منها .
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