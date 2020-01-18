الرئيسية | محليات الضمان : من أنهت الحكومة خدماته دون الـ 60 يستحق تقاعداً مبكراً

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي انه لا إلزامية لاحد بالتقاعد المبكر.

وعلق الصبيحي على التساؤلات التي وردته حول قرار الحكومة المزمع تنفيذه بتاريخ 10-2-2020 والمتعلق باحالة كل موظف أمضى 30 عاما في الخدمة او اكثر الى التقاعد.

وبين الصبيحي ان القرار كان بإنهاء خدمة هؤلاء الموظفين وهم جميعاً مُستكملون لشروط التقاعد المبكر وهذا ما يسمح به نظام الخدمة المدنية الذي أجاز إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر سواء بناءً على طلبه أو دون طلبه، لكن لا يُخصص للموظف في هذه الحالة راتب التقاعد المبكر ما لم يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص هذا الراتب، حيث يخصص له الراتب من بداية الشهر الذي تقدم فيه للحصول عليه، أما إذا كان الموظف المنتهية خدمته قد بلغ سن الستين أو الموظفة قد بلغت سن الخامسة والخمسين.. فلا يُعد هذا تقاعداً مبكراً وإنما هو تقاعد ما يُسمّى بالشيخوخة ويكون بالتالي مستحقاً لراتب تقاعد الشيخوخة من تاريخ إكماله هذه السن.

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