الرئيسية | محليات الصحة: الأردن خالٍ من كورونا الجديد

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الصحة خلو الاردن من الفيروس الجديد كورونا الذي ظهر مؤخرا في الصين.

وبين مساعد الامين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان اسحق بان الوزارة على استعداد تام ولديها خطة متكاملة في التعامل مع أي إصابة تدخل الاردن عبر المداخل الحدودية والمطارات.

وأشار الدكتور اسحق بان الفيروس جديد ولم تكتشف طريقة العدوى لغاية الآن، إلا أنه بناء على المعلومات المتوفرة حاليا يرجع إلى الإصابات بين البشر نجمت عن طريق مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس ولا يوجد حقائق حتى الآن لانتقال الفيروس من انسان الى اخر بشكل مباشر

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر