تجديد اقامة وزير في عهد صدام تثير الجدل بالأردن

وطنا اليوم-عمان:علقت وزارة الداخلية ، الخميس ، على قضية تجديد اقامة الدكتور محمد الراوي الوزير العراقي السابق في عهد صدام حسين.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بان الوزارة تقدم كافة التسهيلات بمنح الإقامة السنوية لجميع الاجانب المتواجدين على أراضي المملكة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب العاملين في الجامعات والمعاهد الأردنية.

وأضاف المصدر : الإجراءات المعمول بها لا تستدعي قيام أعضاء هيئة التدريس بمراجعة الوزارة عند الحصول على الإقامة كون مثل هذه الطلبات تقدم الكترونيا من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والجامعات.

وتابعت الوزارة : ردا على ما نشر بخصوص الأستاذ الدكتور محمد مهدي صالح الراوي فقد أكد المصدر بأنه مقيم على أراضي المملكة بموجب إذن إقامة لمدة خمس سنوات تنتهي في عام ٢٠٢٢ وبمهنة بلا بكفالة صديق له.

وتابع المصدر : لم يتم تعيين الراوي بشكل رسمي بالجامعة الأردنية.

واكد المصدر بأنه لا يوجد في قانون الإقامة النافذ ما يسمى بالإقامة الدائمة.

ووجهت الناشطة زينة المعاني رسالة إلى وزير الداخلية سلامة حماد بخصوص معاملة وتجديد اقامة الدكتور محمد الراوي الوزير العراقي السابق في عهد صدام حسين، واستاذ دكتور في العلوم السياسية بالجامعة الأردنية.

وكتبت المعاني على صفحتها:

معالي سلامة حماد المحترم،

في حديثٍ مع الأصدقاء والزملاء حول تجديد الإقامات في الأردن، فقد مرّ خبرٌ أساءني كأردنية إلى حدٍّ كبير!

الدكتور محمد مهدي صالح الراوي، شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية في العراق، ورئيس ديوان الرئاسة حتى عام 1987، ثم عُيّن وزيرا للتجارة، واستمر في هذا المنصب حتى سنة 2003. كما شغل منصب وزير المالية بالوكالة للفترة 1989-1991.

رجلٌ درست منظمة الأمم المتحدة النظام الذي أنشأه في العراق أثناء الحصار والذي حال دون وقوع كارثةٍ غذائية، ومع دراسة أكثر من مليون حالة (وهذا رقم حقيقي وليس صيغة مبالغة) فلم يجدوا أي حالة فساد!

إنه معاليك ممن وقعوا آنذاك اتفاقيات منح النفط للأردنيين وبكل بساطة!

ما سمعته أمرٌ أخجلني جداً! فقد اضطرّ الرجل إلى أن يعاني الأمرين ويصطحب معه رئيس القسم وغيره ليساعدوه في تجديد إقامته السنوية!

رجلٌ كهذا يا سيدي، كيف نعامله بهذه الطريقة بعد كلّ ما قدمه للأردن حين كان العراق في أوجه؟ كيف نتعامل مع دكتورٍ بهذا الحجم من التاريخ بهذه الطريقة؟

كيف لا يحصل من قدم للأردن كل هذا على إقامةٍ دائمة وهذا على أقل تقدير؟

أهكذ نبادل المعروف يا سيدي؟!

لم يشكِ الرجل وبكل صراحة، فهو يعشق الأردن لدرجةٍ تمنعه من النقد، لكن كل أردنيّ من حوله غصّ بهذا الخبر وتمنى أن تنشقّ الأرض وتبلعه!

إن كنتم تمنحون المستثمر إقامة بسهوله، فوالله إن الأردن لن يعرف مستثمراً استثمر في الأردن دون مقابل، دون أن ينتظر الربح، كالدكتور محمد مهدي صالح الراوي!

أهكذا نعامله بعد أن ضاقت الدنيا عليه يا سيدي؟؟

رحم الله الجواهريّ إذ قال:

والضَّارِعَاتُ مَعِي ، مَصَائِرُ أُمَّـةٍ

ألاّ يَعُودَ بها العَزِيزُ ذَلِيلا