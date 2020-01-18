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تحذير شديد من موجة صقيع كبيرة مساء الجمعة وليلة السبت
وطنا اليوم-عمان:يتوقع أن تتأثر المملكة اعتبارًا من مساء اليوم الخميس وحتى عصر الجمعة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، يترافق بهطول متفاوت الشدة للأمطار تكون غزيرة أحيانًا، قد تؤدي لتشكل السيول في الأودية وارتفاع منسوب المياه على الطرقات في شمال ووسط المملكة.
تحذيرات هامة ينبغي اتباعها عند تشكل الانجماد شتاءً:
القيادة بحذر على الطرقات التي يتشكل عليها الانجماد
التدفئة الآمنة في المنازل
اتخاذ التدابير اللازمة من قبل مربي الثروة الحيوانية وخاصة مربي الدواجن.
الانتباه من خطر تجمد المياه داخل أنابيب المياه، لذا يجب لفها بالعوازل الحرارية أو تفريغها من المياه
لف عدادات المياه بقطعة قماش ثم لفها بقطعة بلاستيك وذلك للحفاظ على العداد
برش الملح على الشوارع، لمواجهة حالة الانجماد.
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