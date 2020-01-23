الرئيسية | محليات ترجيح تثبيت اسعار المشتقات النفطية بالأردن

وطنا اليوم-عمان:رحج الخبير النفطي عامر الشوبكي تثبيت اسعار المشتقات النفطية شهر شباط المقبل.

ومن المتوقع ان تعلن لجنة تسعير المشتقات النفطية نهاية هذا الشهر عن تثبيت سعر السولار والكاز والبنزين اوكتان 90 اما البنزين 95 فتظهر المؤشرات العالمية حسب نشرة بلاتس وجود إنخفاض بسيط في معدل السعر عن الشهر الماضي مقداره 5 فلس .

رغم ثبات أسعار المشتقات النفطية المكررة عالمياً حسب نشرة بلاتس إلا أن أسعار النفط أظهرت تذبذب كبير حتى تخطى خام برنت في بداية يناير الحالي حاجز 70 دولار للبرميل ،بعد مقتل سليماني في العراق ورد الفعل الايراني ، إلا أن أسواق النفط سرعان ما إستقرت بعد أن إنخفضت وتيرة حرب التصريحات بين ايران والولايات المتحدة ، بعدها وفي منتصف الشهر أثر على الأسعار الإتفاق التجاري الصيني الأمريكي الذي بدد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي الا أنه لم يرفع التوقعات في نسب النمو الاقتصادي للصين ثاني اكبر دول العالم في إستهلاك النفط ، صباح اليوم الخميس بلغت أسعار برنت 62.2 دولار للبرميل بعد إنخفاض 2% عن يوم أمس عزز هذا الانخفاض إنتشار فايروس جديد في عدة دول من بينها الصين و إرتفاع حالات الوفاة الى 17 وتأكيد اكثر من540 حالة إصابة، بالإضافة إلى الصراع العسكري الدائر في ليبيا و مخاوف من تعطيل الإنتاج وإنخفاض تصدير النفط من 1.2مليون برميل إلى 72 الف برميل.

يذكر أن الحكومة الأردنية رفعت بداية الشهر الحالي أسعار جميع المشتقات النفطية عدا مادة الكاز الذي تقرر تثبيت سعره عند 595 فلس لكل لتر ، بينما إرتفع سعر لتر السولار (20 فلس)ليصبح 615فلس/لتر ، وارتفع سعر لتر البنزين 90 بمقدار 10 فلس ليصبح 785 فلس/لتر ، وارتفع سعر البنزين 95 بمقدار 5فلس لكل لتر ليصبح 1015 فلس/لتر ، كما تم تثبيت سعر الغاز المنزلي عند 7 دنانير لكل أسطوانة.

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