الرئيسية | محليات الامانة: صرف الزيادة بأثر رجعي شهر شباط المقبل

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمان، أن الزيادة على رواتب موظفيها، والتي أقرت بهدف تحسين الظروف المعيشية، سيتم احتسابها بأثر رجعي من بداية العام وصرفها على راتب شهر شباط المقبل.

وكانت قد حددت أمانة عمان الكبرى مقدار الزيادة على رواتب المستخدمين والموظفين والمتقاعدين.

وقال نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية في الامانة سامر ياسين في وقت سابق إن مقدار الزيادة للمستخدمين والعمال تبلغ 15 دينارا شهريا، بينما لبقية الموظفين والمتقاعدين تتراوح بين 30 دينارا إلى 100 دينار على العلاوة الفنية.

واوضح ياسين في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية "بترا"، بحضور مدراء القطاعات المالية، إنه تم زيادة هذه الشريحة 15 دينارا في شهر آذار من العام الحالي 2019 كزيادة استثنائية، مؤكدا انها ستحسن من ظروفهم حال تقاعدهم، وان كلفتها على موازنة الامانة تقدر بـــ 8,5 مليون دينار.

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