|
خبير عسكري أردني : هذا ما يخبئه 2020 !
وطنا اليوم-عمان:كتب الخبير العسكري في الشؤون الإستراتيجية اللواء المتقاعد، والمحافظ السابق صالح النصرات
من أبرز المستجدات الأخرى على الصعيد العالمي والدولي والإقليمي يأتي ما يلي:
1- إزدياد التنعت الإسرائيلي وعرقلة عملية السلام، بل محاولة الإفلات من بعض بنودها إن لم يكن منها كاملة
2- إحتمالية كبيرة بتشكل أزمة اقتصادية عالمية، بدأت بوادرها منذ ٢٠١٨، وبؤرتها الولايات المتحدة مرة أخرى،
3- خروج حركة حماس من الحضن العربي
4- توسع التدخل التركي في بعض الدول العربية
5- توسع التدخل الإيراني في المزيد من الدول العربية
6- إحتمالية التصادم الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين
7- إحتمالات كبيرة لتصاعد الحركات والاضطرابات في بعض دول الاقليم
8- محليا، فالإنتخابات البرلمانية ستجرى هذا العام، ولم تحدد بعد آليتها وطريقة الإنتخاب، وماذا ستضيف للمشهد الأردني؟
9. احتمال كبير لحدوث صراع بين الدول العظمى على مخزون الغاز العربي الهائل، والمتواجد على سواحل البحر الأبيض المتوسط من طرطوس شمالا وحتى غزه جنوبًا،
هذه الاحداث المجتمعة سيكون لها انعكاساتها واثارها على مسار العلاقات الدولية لسنوات عديدة، ومن هذه الاثار:
١ . عقد تحالفات وصفقات سياسية واقتصادية وأمنية دولية، ومن المحتمل أن تكون الدول العربية هي الخاسر الأوحد، وكذلك ومن المحتمل حدوث إختلال وتحول في أدوار الدول.
٢. اضطراب العلاقة بين الدول ومواطنيها, وازدياد الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول
٣ . خلل في سياسة التوزيع العادل والمساواه بين ابناء المجتمع مما يؤدي إلى صراعات طبقية قد تكون دموية أحيانا،
٤. سيطرة رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال الاثرياء على الاقتصاديات الوطنية
٥. تراجع في قيم الانتماء الوطني للشعوب،
٦. تفريغ الديمقراطية من مضمونها الرئيسي وقيمها وثوابتها، وقد تثمر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في بث المعلومات الخاطئة والاخبار الكاذبة لتثير الرأي العام الشعبي
٧. اغفال واضح عن تلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية مما يساهم في اتساع الفجوة بين المواطن والدول
٨. احتماليه كبيره لتحول بعض الدول الى دول هشة او فاشلة مما يساعد على ظهور الارهابيين والميليشيات التي تسيطر على اراضي واسعة
٩. احتماليه كبيره لظهور ما يسمى بحرب المطارات والموانىء والسكك الحديدية العابرة للقارات والدول وما يرافقها من صفقات سياسية واقتصادية فاشلة تطغى على معضمها شبهات الفساد
١٠ . زيادة التدخل الاقتصادي والثقافي للهيئات والمنظمات الدولية في الحياة العامة للشعوب وإغفال وتجاهل دور الدولة، مما يشكل ولاءات خارجية تفقد الدول جزء كبير من سيادتها.
الاردن والذي يتميز بموقعه الجيوإستراتيجي الذي يربط بين دول الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويتوسط منطقة ملتهبة من الصراع السياسي والعسكري في الشمال والشرق ومن الغرب, ارهق كثيرًا على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري جراء تعثر عملية السلام وجهود حل الدولتين، وتعرضه خلال تاريخه الى هجرات قسرية عديدة سواء من الشرق او الغرب، مما شكل زيادة مضطربة وخلل في المعادلة الديموغرافية، وما شكلته الزيادة السكانية من ضغوطات على الاقتصاد الوطني والتعليم والصحة والبنية التحتية بشكل عام,
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|