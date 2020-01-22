ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء يتصدر حديث المواطنين

وطنا اليوم-عمان:الارتفاع المفاجئ في قيمة فواتير الكهرباء لشهر كانون الثاني الجاري، كانت حديث المواطنين خلال اليومين الماضيين.

مواطنون أكدوا على ارتفاع قيمة فواتيرهم بشكل غير مبرر، مع عدم وجود أي تغير في معدل الاستهلاك اليومي.

مواطنون وعلى إثر ارتفاع قيمة فواتيرهم، جددوا المطالبات بإزالة بند فرق أسعار المحروقات من فاتورة الكهرباء.

شركة الكهرباء الأردنية أرجعت أسباب زيادة قيم الفواتير إلى زيادة استهلاك المواطنين للكهرباء نتيجة انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة على دقة قراءة عدادات الكهرباء.

ارتفاع قيمة الفواتير المفاجئ، يفتح باب التساؤلات على مصراعيه، حول دقة قراءة معدل الاستهلاك وزيادة أسعار الكهرباء، أم أن المواطن على خطأ؟