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منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن متبوع بموجة جليد قوية
وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب، انه يتوقع تأثير منخفض جوي من الدرجة الثانية "الاعتيادية" بمشيئة الله، اعتبارًا من مساء الخميس وحتى عصر الجمعة.
ثلوج متوقعة على المرتفعات العالية الجنوبية
ويتوقع تساقط الثلج وتراكمها فوق جبال الجنوب العالية، خاصة في الطفيلة والشوبك.
وينفي طقس العرب من جديد، الأخبار المتداولة حول تراكم متوقع للثلوج في العاصمة عمان.
أمطار غزيرة ورياح قوية متبوعة بانجماد واسع النطاق
ويتوقع طقس العرب أن يترافق المنخفض الجوي بهطول كميات غزيرة من الأمطار في عموم المملكة، وبهبوب رياح غربية قوية السرعة.
ويوصي طقس العرب خلال الحالة الجوية بضرورة الانتباه من:
خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار في شمال ووسط المملكة.
شدّة سرعة هبّات الرياح التي تُقارب سُرعتها حاجز 90-100 كم/ساعة.
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الجنوبية الشرقية.
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.
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