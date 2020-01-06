منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن متبوع بموجة جليد قوية

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب، انه يتوقع تأثير منخفض جوي من الدرجة الثانية "الاعتيادية" بمشيئة الله، اعتبارًا من مساء الخميس وحتى عصر الجمعة.

ويأتي تأثير هذا المنخفض نتيجة استمرار تمركز مرتفع جوي في طبقات الجو كافة في القارة الأوروبية، مما يؤدي إلى اندفاع كتلة هوائية قطبية المنشأ، شديدة البرودة، نحو الأراضي التركية وبلاد الشام.

ويبدأ تأثير المنخفض الجوي "سريع الفعالية" في المناطق الشمالية للمملكة اعتبارًا من مساء وليل الخميس/الجمعة، سرعان ما يمتد لمناطق وسط المملكة، ولاحقا مع ساعات الليل المتأخرة وصباح الجمعة لباقي مناطق المملكة.

ثلوج متوقعة على المرتفعات العالية الجنوبية

ويتوقع تساقط الثلج وتراكمها فوق جبال الجنوب العالية، خاصة في الطفيلة والشوبك.

وينفي طقس العرب من جديد، الأخبار المتداولة حول تراكم متوقع للثلوج في العاصمة عمان.

أمطار غزيرة ورياح قوية متبوعة بانجماد واسع النطاق

ويتوقع طقس العرب أن يترافق المنخفض الجوي بهطول كميات غزيرة من الأمطار في عموم المملكة، وبهبوب رياح غربية قوية السرعة.

وسيعقب المنخفض رياح قطبية المنشأ شديدة البرودة ستؤدي الى تشكل انجماد واسع النطاق على الطرقات في عموم مناطق المملكة، بما فيها المدن الأردنية الرئيسية، مساء الجمعة وليلة الجمعة/السبت، حيث تنخفض الصغرى إلى حول حاجز الصفر المئوي أو ما دون، وتكون الحرارة "السطحية" أقل من ذلك، وهنا تبرز خطورة تجمد مياه الأمطار التي ستكون قد هطلت في وقت سابق على الطرقات، مع ساعات مبكرة من ليل الجمعة/السبت، حيث تشهد الطرقات الأردنية عادة نشاطاً في الحركة المرورية مساء الجمعة وليل السبت.

ويوصي طقس العرب خلال الحالة الجوية بضرورة الانتباه من:

خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار في شمال ووسط المملكة.

شدّة سرعة هبّات الرياح التي تُقارب سُرعتها حاجز 90-100 كم/ساعة.

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الجنوبية الشرقية.

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.