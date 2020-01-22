بيان من الضريبة حول اجراءات المداهمة لمستشفى خاص

وطنا اليوم-عمان:اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في ردها على تساؤلات حول اجراءات التفتيش الضريبي التي تمت لاحد المستشفيات انها تولي اهتماما خاصا لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتعمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات التي تكفل جذب الاستثمارات للمملكة وان لا تؤثر اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي على البنية الاستثمارية في المملكة.

واشارت الدائرة الى انها تقوم بممارسة واجباتها ومهامها في متابعة تحصيل حقوق الخزينة من ضريبتي الدخل والمبيعات ضمن اطر المحافظة على تشجيع الاستثمار وعدم ترتيب اي اثار سلبيه على الاستثمار والمستثمرين.

واعلنت الدائرة عن ورود معلومات اليها تفيد بوجود مخالفات ضريبية لدى احد المستشفيات الامر الذي يستوجب على الدائرة القيام بمهامها وواجباتها حسب القانون التحقق من صحة هذه المخالفات وان تكون الزيارة مفاجئة .

وتود الدائرة بخصوص ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما تم نشره حول اجراءات التفتيش الضريبي لاحد المستشفيات ان تبين ما يلي:-

ان اي لجنة ضريبية تقوم بالتفتيش وفقا لاحكام القانون لديها مذكرة تفتيش اصولية يتم عرضها على المختصين لدى الجهة المعنية التي يتم زيارتها علما بان اللجنة خلال زيارتها للمستشفى المعني لم تلتقي بمديره.

كما وتوضح الدائرة ان رئيس فريق الموظفين المكلف قام فور وصوله للمستشفى بلقاء المدير الاداري وابراز مذكرة تفتيش اصولية تتضمن اسماء اعضاء اللجنة المكلفة حسب القانون والتي تستخدم في مثل هذه الحالات وعرضها عليه وتعريفه بموظفي الدائرة واعلامه بانه سيتم اجراء تدقيق ضريبي لسجلات المستشفى ولم يمانع باتمام الاجراءات.

تم توزيع فريق الموظفين البالغ 12 موظف على المواقع ذات العلاقة بموضوع الزرياة بهدف انهاء التدقيق باسرع وقت ممكن .

هذا وابدى المدير الاداري كل التعاون وقام بتسهيل الاجراءات ومرافقة الموظفين وتعريفهم على مختلف الاقسام المتعلفة بموضوع الزيارة.

اما بخصوص دخول غرفة العمليات تود الدائرة ان توضح انه يوجد لديها معلومات تحتم الدخول الى موقع قريب من غرفة العمليات فتم الطلب من السيد المدير الاداري السماح بالوصول الى الكاونتر القريب من غرفة العمليات بقصد الحصول على بعض السجلات الموجودة هناك والمتعلقة بالعمليات التي يتم اجراؤها وتم الموافقة وتسهيل الاجراءات وتم تأمين الموظفين الذين تم تخصيصهم لهذه المهمة بارتداء مراييل وواقي للقدمين علما بانه لم يتم الدخول الى غرفة العمليات وكل ذلك تم بعلم المدير الاداري .

وبخصوص أجهزة الحاسوب فقد تم نسخ البيانات واستخراج التقارير من النظام الخاص بالمستشفى وتحويلها الى ملفات أكسل وتجميعها وتجميع معلومات أخرى تخص المستشفى على الجهاز الخاص بمدير الحاسب الالي كل ذلك تم بوجود مدير الحاسب الالي حيث تم إطلاعه عليها وتم نقل هذه المعلومات على وحدة تخزين خارجية خاصة بالدائرة وتم التحفظ عليها وارفاقها بالمضبوطات ولم يتم اي محاولة لإزالة أي من هذه الاجهزة أو المعلومات الموجودة عليها حيث تم ذلك من قبل فريق متخصص بتقنية المعلومات من موظفي الدائرة وبوجود مدير الحاسب الالي في المستشفى.

وبخصوص التعامل من قبل اللجنة المشكلة من موظفي الدائرة مع موظفي المستشفى وإدارته كان التعامل على قدر عال من المهنية والموضوعية والحرفية واللجنة قامت بتطبيق النص القانوني والإشارة له في اكثر من موقع وذلك لتوجيه العاملين في المستشفى أنَ اللجنة تعمل وفق نصوص قانونية .

اما فيما يتعلق بإغلاق المكاتب وأخذ المفاتيح وطرد الموظفين وسوء التعامل من قبل اللجنة معهم كما تم نقله بصورة مغايرة ومخالفة للواقع تود الدائرة ان تنقل عن موظفيها بانه تم التعامل بمنتهى المهنية والموضوعية ولم يسجل أي لفظ إساءة أو كلمة تحمل إهانة لأي من موظفي المستشفى وهذا بشهادة موظفي المستشفى وتم التحفظ على مفاتيح بعض المكاتب في الإدارة المالية ومكاتب المحاسبة بعد أن تم ابلاغ موظفي اللجنة من ادارة المستشفى ان اوقات العمل الرسمي للموظفين انتهت ويودون المغادرة فتم التحفظ على مفاتيح المكاتب الخاصة بالمحاسبة رغم طلب اللجنة اكثر من مرة ضرورة بقاء الموظفين في مكاتبهم لتسهيل إجراءات اللجنة الا ان الموظفين غادروا موقع العمل بما فيهم المدير المالي وبقاء بعض الموظفين برفقتنا من بينهم المدير الاداري .

وفي نهاية العمل تم إعداد تقرير زيارة الذي اشتمل على تفاصيل لجميع الإجراءات التي تمت والتحفظ على المضبوطات وتمعرض التقرير على المدير الاداري ومناقشته بكل محتويات التقرير وقام بالتوقيع على التقرير .

وعليه تؤكد الدائرة احترامها وتقديرها لكافة المكلفين والشركات وعلى قيامها بممارسة المهنية في التدقيق والتفتيش الضريبي وان الاجراءات التي قامت بها ابتدأت بابراز مذكرة تفتيش اصولية تتضمن اسماء فريق التفتيش الضريبي .

وقامت اللجنة خلال وجودها بالعمل على جمع البيانات والمعلومات اللازمةحسب الاصول والحصول على بيانات من اجهزة الحاسوب دون سحب الاجهزة وانتهت الزيارة بمحضر ضبط اصولي يتضمن جميع ما تم جمعه من بيانات ومعلومات من المستشفى وتوقيع الموظف المعني على هذا المحضر الذي يتضمن المعلومات والبيانات التي تم اخذها .

ومن منطلق الشفافية والتوضيح تطلب الامر نشر الاجراءات التي تمت .