الرئيسية | محليات شويكة تعلن عن استثمارات سياحية كبيرة في جنوب المملكة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، عن إقامة استثمارات سياحية كبيرة في منتجات سياحية متنوعة بمناطق الجنوب من المملكة، كالعقبة ووداي رم والبترا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شويكة، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، للإعلان عن الملتقى العربي الأول للاستثمار السياحي الذي سينعقد بالأردن في 14 آذار من العام الحالي، ضرورة التنوع في الاستثمارات السياحية التي تسهم في إطالة مدة إقامة السائح.

كما أكدت اهمية الملتقى وما يوفره من فرص استثمارية في القطاع السياحي، مبينة أنه سيشكل منصة تفاعلية وتشاركية بين وزراء السياحة العرب والمهتمين في الاستثمار بالقطاع السياحي.

وقالت شويكة: إن السياحة أصبحت من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، وتشهد نموا وتقدما، ما يستدعي تكثيف الجهود لإيجاد الفرص الاستثمارية المحفزة لاستقطاب أكبر عدد من السياح، لافتة إلى أن القطاع السياحي في الأردن ساهم بتشغيل وتمكين عدد كبير من الشباب الأردني في جميع مناطق المملكة.

وأكدت أن النمو الذي حققه القطاع السياحي في الأردن لم يأت من فراغ، بل نتيجة عدة إجراءات وقرارات قامت بها الحكومة، بالإضافة الى التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية في القطاع، وكذلك دور الإعلام في تسليط الضوء على المنتج السياحي الأردني والتسويق والترويج له.

وبين رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور خالد الوزني، أن المملكة ستستقطب العام الحالي استثمارات بقيمة ملياري دولار، وستشكل حصة المشاريع السياحية 25 بالمئة منها، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الملتقى عن 15 إلى 20 فرصة استثمارية بالعقبة ومنطقة البحر الميت وعجلون.

وأكد أهمية التعاون القائم بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى أهمية المنتج السياحي الأردني وزيادة الطلب والإقبال على الاستثمار بقطاع السياحة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبو زكي، إلى اهتمام الحكومة بتطوير القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الجديدة إليه، لافتا إلى أن الأردن بلد سياحي بامتياز ويمتلك منتجاً متنوعا وينعم بالأمن والأمان.

وقال: إن الأردن يتمتع ببنية تحتية متطورة في قطاعات المواصلات والاتصالات والكهرباء والمستشفيات والجامعات وغيرها من القطاعات الداعمة للسياحة، مبينا أن انعقاد الملتقى جاء لتسليط الضوء على مناخ وفرص الاستثمار السياحي بالمملكة والمنطقة، آملا نجاح الملتقى في ابراز مكانة الأردن كوجهة سياحية واستثمارية متميزة.

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