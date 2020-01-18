الرئيسية | محليات الشيخ الصباح : سنحول معان لتصبح مثل مدينة الأحمدي في الكويت

وطنا اليوم-عمان:كشف الشيخ الكويتي مشعل الصباح، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع مصفاة البترول ومجمع البتروكيماويات الذي سيدشنه في محافظة معان، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال الصباح في مؤتمر صحافي يعقد في الأثناء في عمان، إنه سيتم تحويل محافظة معان لتصبح مثل مدينة الأحمدي النفطية في الكويت، مشيراً إلى أنّ المشروع سيحول الأردن إلى بلد مصدر إلى الكويت.

وأضاف أنّ “المشروع يلقى دعما من جلالة الملك ومن أمير الكويت”، مشيراً إلى أنّه “سيوفر فرص لجميع شباب معان للعمل والتدريب”.

وسيشغل المشروع بحسب القائمين عليه نحو 12 الف من الأيدي العاملة المدربة سيما في جنوب الاردن

وأشار مشعل الصباح إلى أنّه “ليس لدينا أي مسؤول أردني شريك في المشروع. ولم نقدم عمولة أو رشوة لأي مسؤول أردني”.

وتابع: “سنسعى لأن يبدأ العمل بالمشروع خلال ٣ سنوات وسيكون الخام المستخدم هو الأفضل الذي نحصل عليه”.

وزاد الشيخ الكويتي: “لا نريد أن ننافس المصفاة الحالية أو نخرج أحداً من السوق .. أولويتنا التصدير ثم سد الحاجة في السوق المحلية”

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