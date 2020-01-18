تحذير مهم ...الحرارة في عمّان الغربية الجمعة 1

وطنا اليوم-عمان:توقعت الأرصاد الجوية، أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في مناطق عمّان الغربية، يوم الجمعة درجة واحدة تحت الصفر، والعظمى 6 درجات.

أما في عمّان الشرقية، فستسجل الحرارة الصغرى درجة واحدة، بينما العظمى 8 درجات وتستمر الجمعة، الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة،قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ويتوقع تساقط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، ومع ساعات المساء تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، كما ويتشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تضعف تدريجياً سرعتها مع ساعات المساء والليل.