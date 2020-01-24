الرئيسية | محليات بشرى للأردنيين.. أمطار غزيرة وزخات من الثلج قادمة للمملكة

وطنا اليوم-عمان:تسود المملكة بمشيئة الله أجواء باردة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، نهار الخميس، مع وجود فرصة أثناء النهار لهطول أمطارخفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، وتتحول الأجواء إلى باردة جداً وغائمة وتهطل بمشيئة الله الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً خلال ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتزداد سرعتها اثناء الليل مع هبات قوية احيانا.



تحذر دائرة الأرصاد الجوية من:



* خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.



*خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.



*خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل في شمال ووسط المملكة.



* خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها أثناء الليل.



* يوم الجمعة 24/01/2020



بمشيئة الله تستمر الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة بإذن الله في أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ويتوقع بإذن الله تساقط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، ومع ساعات المساء تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، كما ويتشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تضعف تدريجياً سرعتها مع ساعات المساء والليل.



تحذر دائرة الأرصاد الجوية من:



* خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.



* خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.



*خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات النهار.



* خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها أثناء النهار.



*خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.



* يوم السبت 25/01/2020



بمشيئة الله تتأثر المملكة بمرتفع جوي، حيث تسود أجواء مستقرة، وباردة نهاراً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، بينما تكون شديدة البرودة ليلاً، مع تشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



تحذر دائرة الأرصاد الجوية من:



* خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية بسبب تشكل الضباب.



*خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

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