الرئيسية | محليات رسوم ترخيص جديدة على الأجنحة الفندقية

وطنا اليوم-عمان:أضافت الحكومة في النظام المعدل للمنشآت الفندقية والسياحية رسوم ترخيص على الاجنحة الفندقية، حسب الفئة، إذ يبلغ رسم الفئة (أ) 400 دينار، والفئة (ب) 300 دينار، والفئة (ج) 200 دينار.

وعدلت الحكومة نظام المنشآت الفندقية والسياحية، وسمي نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2020، ويقرأ مع النظام رقم (7) لسنة 1997 المشار اليه، فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولغت الحكومة في النظام المعدل نص المادة من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالماده 3-أ للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشأة الفندقية والسياحية): الفندق، المنتجع السياحي، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت الضيافة، المخيم السياحي، الفنادق العائمة، والتي تقدم خدمات فندقية أو أي جزء منها وأي منشآت أخرى يقرر الوزير، انها تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام.

وحدد النظام المعدل المعايير والمواصفات لكل فئة، بمقتضى أسس يضعها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية.

وعدل النظام نص المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي: إضافة البند (7) إلى الفقرة (أ) منها رسم ترخيص اجنحة فندقية حسب ما يلي: 400 دينار فئة (أ) و 300 دينار فئة (ب) و200 دينار فئة (ج).

وعاد النظام بترقيم البند (7) الوارد فيها ليصبح (8)، وأضاف النظام البند (9) إلى الفقرة (أ) وهي رسم ترخيص بيوت الضيافة حسب ما يلي (150) دينارا فئة (أ) و(100) دينار فئة (ب) و(50) دينارا فئة (ج).

وأعاد النظام المعدل ترقيم البند (8) الوارد فيها ليصبح البند (10)، وأضاف النظام الفقرة (ج) إليها بالنص التالي وجاء النص، تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقا للتشريعات النافذة.

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