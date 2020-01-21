الناشط السياسي د.عياش يطالب بتخفيض رسوم ترخيص الابنية

وطنا اليوم- عزا الناشط السياسي الدكتورهايل عياش انخفاض اجمالي مساحة الابنية المرخصة العام الماضى بنسبة ٣٥.٥%عن العام الذي قبله ، الى تطبيق نظام الابنية الجديد الذى ضاعف رسوم الترخيص ورسوم غرامة الكرجات الذى اصبح مصدر تذمر لكل المواطنين واصحاب المشاريع الاسكانية.

واضاف عياش بانه اذا بقى هذا النظام بدون تعديل ستكون الامور اصعب واصعب وسينخفض هذا العام نسبة التراخيص اكثر بكثير نتجية للظروف الصعبة التى يمر بها كافة المواطنين والمستثمرين .

وطالب عياش وزير البلديات ورؤساء البديات المطالبة بارجاع الامور كما كانت سابقا وبنفس الرسوم السابقة حتى يستطيع المستثمر والمواطن اقامة الابنية والمشاريع الاستثمارية السكنية منها والتجارية.

وتساءل عياش لماذا رسوم غرامة عدم توفر كرج ستة الاف دينار بدل السابق كانت الف دينار وقس علي ذلك حجم الغرمات التي يتكبدها المواطن وصاحب المشروع .

ودعا الى ضرورة مراجعة كافة بنود نظام تراخيص الابنية الجديد واعادة الامور الي نصابها وتصويب كافة امور الرسوم والغرمات كما كان في السابق حتى تعود حركة الاستثمار بالعقار والبناء كما كانت وهى المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد في مملكتنا الحبيبة .



