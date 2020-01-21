|
الأردنيون يختلفون على من فاز بـ الثلجة
وطنا اليوم-عمان:تأثرت المملكة بمنخفض جوي قطبي، حمل معه الثلوج لبعض مناطق المملكة، وخاصة مناطق الجنوب التي تغطت بالزائر الأبيض للمرة الثانية منذ بداية الموسم الستوي الحالي.
رياح الجنوب الشوبكيه والحمد لله الشوبك الحمد لله
Torres Mostafa بعد العوده الى الفار تبين وضع حجاره من الكركيه داخل كرات الثلج ويقرر الحكم طرد الكرك من المنافسه وبنتضار انظمام عجلون الا المنافسه بعد غيب دام ثلاث ثلجات كبار وداعيين الله عز وجل أن نشاهد منافسه اردنيه جميله بدون تطعيمات
Iyad Issa AlTarawneh في شوطين اضافيات وممكن تروح ل الترجيح اذا استمر الوضع على هيك
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|