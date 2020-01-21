الأردنيون يختلفون على من فاز بـ الثلجة

وطنا اليوم-عمان:تأثرت المملكة بمنخفض جوي قطبي، حمل معه الثلوج لبعض مناطق المملكة، وخاصة مناطق الجنوب التي تغطت بالزائر الأبيض للمرة الثانية منذ بداية الموسم الستوي الحالي.

وحصلت الطفيلة والكرك على أعلى نسبة ثلوج في المملكة الثلاثاء، ووصلت الى ارتفاعات مختلفة فاقت 20 سم.

هذه "الثلجة" أثارت الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انحسار الثلوج في الكرك والطفيلة منذ بداية الموسم الشتوي الحالي، اذ اختلف العديد منهم على من حصلت على الثلوج أكثر من بين المدينتين.

الناشطون اختلفوا على فاز، لكن الأكثرية كانت في صالح الطفيلة، بالاضافة الى تعدد التعليقات التي تقول :"ولا يوخذوها أهل عمان".

رياح الجنوب الشوبكيه والحمد لله الشوبك الحمد لله

Torres Mostafa بعد العوده الى الفار تبين وضع حجاره من الكركيه داخل كرات الثلج ويقرر الحكم طرد الكرك من المنافسه وبنتضار انظمام عجلون الا المنافسه بعد غيب دام ثلاث ثلجات كبار وداعيين الله عز وجل أن نشاهد منافسه اردنيه جميله بدون تطعيمات

Iyad Issa AlTarawneh في شوطين اضافيات وممكن تروح ل الترجيح اذا استمر الوضع على هيك

Belal M Qudah تروح عند الطفايله ولا يوخذوها اهل عمان

Hamodeh HB الطفايله كانو يصلو استسقاء من ورانا

شوكت المساعيد الطفيلة والشوبك إلى النهائي والكرك تودع البطولة

أحمد القرعان اكيد الطفايلة ولكن عادو الكركية بريمونتادا لا يستهان بها