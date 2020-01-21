العدوان: الحديث الرسمي عن وجود أزمة مع إسرائيل دعابة ساخرة

وطنا اليوم-عمان:انتقد طاهر العدوان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق، صفقة الغاز مع "إسرائيل"، معتبراً أن الحديث الرسمي عن وجود أزمة معها هو دعابة ممزوجة بالسخرية.
جاء ذلك خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث جاء في المنشور: "تكشف صفقة الغاز (العار) أن باب التطبيع مع إسرائيل مفتوح على مصراعيه وبان الحديث الرسمي عن وجود أزمة معها هو دعابة ممزوجة بالسخرية".
وأضاف العدوان في منشوره: "من السخرية الزعم بأن إسرائيل تريد السلام أنها تسعى لتحويل المشرق العربي إلى كانتونات تحت نفوذها والى جعل شعوبنا مشاريع للتهجير والعمالة التي تعتمد حياتياً عليها".
وختم العدوان: "لا وقاية من هذا الخطر الوجودي المحدق إلا بحكومة منتخبة، وديموقراطية حقيقية تستنهض الارادة الشعبية الحرة المجبولة بمشاعر الكرامة الوطنية والقومية التي لا تقف أمام التضحيات مهما عزٌت وغلت.. بمثل هذا فقط يوضع حد لهذا الاحتلال المتغطرس الوقح".